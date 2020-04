Plan de Desarrollo de Bogotá será recortado para atender crisis del coronavirus

Múltiples proyectos que hacían parte del Plan de Desarrollo de Bogotá serán dejados a un lado y solo quedarán los "esenciales".

Este martes, la alcaldesa Claudia López recibió el concepto positivo del Consejo Territorial de Planeación Distrital (Ctpd) a su Plan de Desarrollo de Bogotá. Aunque el plan contemplaba proyectos avanzados en muchas áreas, una parte no se podrá cumplir. En medio de la emergencia del coronavirus, la Alcaldía buscará recortar proyectos no "esenciales" para atender esta crisis.

Según dijo a Blu Radio la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, se identifican con las distintas entidades distritales los proyectos que no son esenciales en medio de la crisis del coronavirus. Estos serían retirados del Plan garantizando un "mínimo vital" para cada sector.

"Estamos en la construcción de esos ajustes al plan de desarrollo para dejar esas metas que constituyan un mínimo vital del sector, los gastos recurrentes, de recursos como sistema de participaciones”, manifestó Córdoba.

Los proyectos que saldrían del Plan de Desarrollo de Bogotá serían aquellos que no impliquen una reactivación económica, social o ambiental. "Las metas que no signifiquen reactivación económica o que no promuevan en sus condiciones la inversión, condiciones o capacidad para la reactivación bien sea económica, ambiental o social, deben salir del plan de desarrollo", aseguró la secretaria.

Esto implicaría que algunos proyectos de infraestructura podrían quedar retrasados, aunque no especificó cuáles. Además, aseguró que habrá un ajuste en el presupuesto de Bogotá, actualmente de 17 billones de pesos. Más de un billón de pesos se destinaría al sector salud, incluidos $450.000 millones para comprar una clínica desocupada e instalar 2000 camas UCI.

