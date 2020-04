Echan del trabajo a María Victoria, la mujer que insultó a policías durante la cuarentena

La mujer que insultó a policías durante la cuarentena reveló los momentos previos al encuentro que se volvió viral.

Uno de los videos más viralizados de las últimas semanas en Colombia ha sido el de una mujer que insultó a policías mientras le hacían un comparendo. La mujer, conocida como María Victoria, se hizo tristemente famosa por sus insultos a los agentes. El impacto de esta situación habría provocado, incluso, que fuera despedida de su empleo.

Según dijo la propia María Victoria a W Radio, la situación por la que se hizo famosa empezó en un supermercado. Según ella, echó algunos objetos a su cartera y los empleados del supermercado pensaron que los iba a robar. Por esto, habrían llamado a la Policía, que la detuvo y la dejó ir. Los agentes, según la mujer, se habrían quedado con su cédula, y al exigir que la devolvieran, le impusieron un comparendo.

"Quiero pedirles disculpas a los policías por tratarlos así, pero lo que no fue leal fue que me hubieran grabado, hubieran sacado ese video viral y por eso mi trabajo me despidió. Era un día festivo, de lunes a viernes uno trabaja", aseguró la mujer que insultó a policías.

Afirmó que había caído en pánico, y por eso reaccionó como se vio en redes sociales. Además, llegó a afirmar que el maltrato no había sido tal. "Hubo un maltrato a la autoridad, pero ese fue el pedazo que ustedes vieron. Ellos me trataron mal todo el tiempo. Yo antes fui amable con ellos", afirmó.

La entrevista, en la que la mujer iba a pedir perdón a los agentes que insultó, se puede ver al final de este artículo.

Exclusivo: Mujer que insultó a policías cuando violaba cuarentena, pide perdón. #SigueLaW Posted by W Radio Colombia on Wednesday, April 1, 2020

