Colombiano creó cabina para combatir el COVID-19

Tiene capacidad de desinfectar a 360 personas por hora. Un colombiano creó una cabina para combatir el coronavirus.

Se trata del samario Luis Alberto Balaguera Massu. Él es un ingeniero industrial que diseñó esta caja que permite desinfectar a personas.

Tras su creación, ubicaron la cabina 'Dexter' en la entrada de la Clínica Mar Caribe de Santa Marta. De esta manera, todas las personas que ingresan y salen del centro médico lo hacen con la confianza de saber que no estarán transportando el virus.

Colombiano creó una cabina para combatir el coronavirus

La creación del colombiano es una cabina de acetato y policarbotano. Tiene un sistema de micro nebulización de alta presión y puede cubrir todas las áreas del cuerpo.

Esto hace que los microorganismos (virus y bacterias) sean eliminados. Además, usa un químico especial llamado Proenviriix.

Este químico no es toxico, no mancha ropa, no irrita la piel y no es peligroso para las personas.

“La cabina fabricada además para animales u objetos, también está equipada con un equipo de rayos ultravioletas para atacar patógenos que son muy resistentes. Es autoinstalable, no moja la superficie y fácilmente escalable”, manifestó al diario Santa Marta al Día.

