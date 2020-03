Petro cree que a López la están engañando con información del San Juan de Dios.

Gustavo Petro, se refirió al tema en entrevista con El Espectador.

"El exalcalde explica las razones por las que considera que el hospital San Juan de Dios es apto para ser utilizado en medio de la emergencia y por qué, a su juicio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está siendo engañada con la información que recibe al respecto", detalla el artículo.

¿Por qué cree que a Claudia López la están engañando con la información del San Juan de Dios?, le preguntan concretamente al senador.

"Yo pienso que, primero, hay un sectarismo (…) Por otro lado, también hay engaño porque el negocio del hospital San Juan de Dios es de medio billón de pesos. Una empresa, de la que no sabemos quiénes son sus dueños, fue sancionada en Perú por presentar documentación falsa y va a recibir medio billón de pesos, no solo por demoler y hacer un edifico, que no lo vale, sino que va a recibir una especie de mensualidad altísima por operar, todo eso bajo la Ley 100. Y no se va a llamar San Juan de Dios, sino Santa Clara. Lo que hay ahí es un negocio de medio billón de pesos", puntualizó.

Hospital San Juan de Dios no atenderá pacientes con coronavirus La Alcaldía de Bogotá lideró ayer un recorrido por las instalaciones y zonas en obra del hospital.

Cabe señalar que este lunes la Alcaldía de Bogotá lideró un recorrido por este centro, donde explicó, entre otros temas, que no trasladarán pacientes con coronavirus allí, porque la infraestructura no lo permite.

"Una UCI es el área donde están los pacientes más enfermos y una de las funcionales principales es soportar los órganos. Si el paciente no respira utilizamos el ventilador, si se le deteriora la función de los riñones utilizamos diálisis, si no le funciona el corazón utilizamos marcapasos. Eso requiere de una infraestructura especial con flujo de oxígeno y aire", aseguró el médico Guillermo Ortiz, jefe de estado crítico del hospital Santa Clara, tras referirse a la incapacidad del centro para atender casos de Covid-19.