"Me preocupa el planteamiento, Bogotá no es un isla": MinSalud respondió a Claudia López sobre cuarentena

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió a Claudia López sobre el alargue de la cuarentena.

La alcaldesa de Bogotá anunció que la cuarentena iría hasta junio y no hasta el 13 de abril, como muchos piensan.

"Los bogotanos y colombianos debemos mentalizarnos para estar en cuarentena por lo menos tres meses más", dijo en el programa de Yamid Amat.

Y agregó: "tenemos que hacer lo que toque para no tener 10.000 muertos como Italia. Y nadie quiere ese escenario".

La mandataria escribió este martes en su Twitter un mensaje justificando la decisión:

"Cuando en Bogotá Región hicimos alerta amarilla, escuela en casa, simulacro cuarentena algunos dijeron que era exagerado. Los hechos han demostrado que era necesario. No tengamos miedo sino preparación: sustento a las familias más pobres y salvamento a la clase media y mipymes", escribió.

La mandataria aseguró que hay que mentalizarse y que hay que prepararse para una economía como la de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se están preparando planes de salvamento para empresas, para la clase media y trabajadores.

Sus palabras han producido todo tipo de reacciones.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, por ejemplo, manifestó su preocupación en entrevista con La W.

"Me preocupa el planteamiento, porque Bogotá no es un isla, es una ciudad muy importante dentro de un entorno territorial", resaltó.

"Extender el aislamiento per se no es una solución, porque no deja de trasmitirse (el virus). Apenas abran las puertas inmediatamente volveremos a tener el mismo riesgo de contagio", agregó.