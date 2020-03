Día tres de cuarentena: así avanza

Hoy empieza el tercer día de cuarentena nacional y en el país ya hay casi 500 casos positivos de coronavirus, según el último informe que entregó el Ministerio de Salud.

Las cifras oficiales también hablan de más de 2000 personas multadas por violar el aislamiento obligatorio. Sin embargo, varios reportes en medios de comunicación y redes sociales indican que en varias ciudades se presentaron tumultos durante los dos primeros días de la medida.

Tercer día de cuarentena nacional

Al parecer, las excepciones de la cuarentena son muy flexibles y permiten que más personas salgan a trabajar. Y muchas de estas hacen parte de la clase trabajadora del país o personas con empleos informales que se ven en la necesidad de salir de sus casas para su sustento diario.

Esta fue la razón por la que el Gobierno agilizó el pago adicional que le daría a las familias beneficiadas con Familias en Acción para que pudieran tener un ingreso extra durante este mes.

“Les informamos a los colombianos que Prosperidad Colombia ha entregado, a la fecha, incentivos de Familias en Acción en todo el país a 2’391.882 familias, a las que ya les consignaron los recursos en sus cuentas para que puedan enfrentar la cuarentena nacional por la pandemia del coronavirus”, indicó ayer el mandatario.

Sin embargo, el panorama es bien diferente en lugares apartados del país como San Andrés y Providencia, la isla que ya cuenta con un caso positivo de coronavirus y donde sus habitantes hacen poco caso al llamado del Gobierno.

¿Y San Andrés?

El pasado 22 de marzo en San Andrés se confirmó un caso de coronavirus. Fue detectado a un hombre entre 30 y 39 años que adquirió el virus por contacto con otro caso confirmado de COVID-19. Actualmente esta persona está en proceso de recuperación en su casa, guardando aislamiento, pero no sucede lo mismo en el resto de la isla.

Everth Hawkins Sjogreen, gobernador del Archipiélago de San Andrés, dijo en una transmisión en vivo: “Yo quiero decirle a la comunidad que me siento supremamente indignado por la situación. Cada persona que sale a la calle es un factor para multiplicar este COVID-19. Yo no sé por qué estamos manejando esto con tanto folclorismo. No sé por qué tanto folclorismo en estas islas”.

Peter Elliott Bent, líder de la comunidad en la isla, describió a PUBLIMETRO la situación de San Andrés como “la ignorancia de un pueblo a flor de piel”.

“Estoy súper preocupado porque la isla no tiene la mínima capacidad clínica, médica ni de infraestructura para lo que sospecho que va a ocurrir”, agregó.

Según Bent, el gobierno local está asustado y desesperado porque la gente no se acoge a las directrices de las autoridades. “Muchas personas han utilizado las redes sociales para hacer llamado a la población. Pero la ignorancia de la masa supera la preocupación de la minoría”, indicó.

Hasta el momento desde el Gobierno Nacional no ha habido pronunciamiento sobre la situación de la isla.

