Nostálgico mensaje de Catalina Gómez da de qué hablar en redes 

View this post on Instagram

Un nuevo amanecer, que más motivo para agradecer? Hoy empezamos oficialmente el aislamiento obligatorio y mucho hemos hablado ya sobre esta situación que estamos viviendo, y lo que todavía nos falta… En todo caso creo que lo importante es verla como una oportunidad… de qué? De aprender, de crecer, de transformarnos, de poner en práctica nuestra capacidad de aceptación y adaptación para sacarle provecho a todo, de darle valor a lo verdaderamente importante, de hacernos más fuertes, de ser solidarios y de cuidarnos. Vivamos el hoy, el presente, al fin de cuentas es lo único que tenemos, vivámoslo al máximo, sin miedo y disfrutemos cada día sin pensar cuántos nos faltan para salir de la casa. Aprovechemos el tiempo para leer, aprender, orar, meditar, hacer ejercicio, jugar con los niños, contar historias, bailar, oír música, cantar, pintar, hacer alguna manualidad, crear, observar, respirar, consentir, limpiar, organizar, llamar a las personas que queremos… tiempo es lo que nos falta para hacer cosas, para vivir, así que sin pensar tanto aprovechémoslo!!! El amor, la mente positiva, la buena energía, la bondad, la solidaridad y la generosidad se multiplican si es lo que practicamos en nuestra vida. Sé que hay muchísimas personas preocupadas por su diario vivir, por sus necesidades básicas… entre todos tenemos que hacer algo, cadenas de ayuda que empiezan por los más cercanos, por nuestras propias familias y conocidos y de ahí se expanden. Así que vamos pa’ adelante, muchos han pasado por verdaderos encierros en soledad y sin esperanza. La mayoría de nosotros tiene al lado a alguien de su familia y la esperanza de que si hacemos las cosas bien esto terminará y tendremos una nueva oportunidad de volver a salir al mundo recargados, con más conciencia, dándole el verdadero valor a cada cosa y con unas ganas infinitas de hacer y de crear para el bien de todos. Aprovechemos este respiro! No es tiempo de criticar ni de juzgar, es momento de reflexionar, aprender, hacer, aportar y construir #quédateencasa 🙏🏻