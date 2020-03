Se conoce otro video de María Victoria en donde se burla de cuarentena

María Victoria, una bogotana se hizo famosa en el país por insultar a agentes de ka Policía que le impusieron comparendos por violar la cuarentena, en Bogotá, tenía otro video burlándose del confinamiento. Se conoce otro video de María Victoria burlándose de la cuarentena.

La mujer, que es tendencia en redes sociales, puso en su Instagram un video en donde camina las calles de Bogotá, mientras dice que está violando el confinamiento.

"Señoras y señores, estoy saliendo en pleno confinamiento de Bogotá. No hay nada, absolutamente nada. La ciudad está hermosa, es como un sueño. No hay trancones, no hay carros, ojalá se pudiera andar", dice la mujer mientras se graba.

Al finalizar el video en el que ya hay más de 1100 comentarios negativos, insultando o llamando desconsiderada a la mujer, protagonista de otro bochornoso video, se burla de la cuarentena para salvar vidas.

"Pero bueno, quería mostrarles como es salir y andar en pleno confinamiento y que nadie te joda. Jajajaja", decía la mujer, que hoy tiene comparendo.

Se conoce otro video de María Victoria burlándose de la cuarentena:

En contexto:

En la primera grabación la mujer explica a dos agentes de la Policía que se dirige a la tienda a comprar un cigarrillo.

Los uniformados aparentemente, los detuvieron por no acatar la las medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19. Cabe recordar que las personas deben salir solas para aprovisionarse de alimentos o víveres.

Ante la reacción de la mujer, uno de los uniformados le explicaba que el comprendo es el último recurso que le gustaría utilizar.

Aunque el agente le habla de buena manera, la mujer estalló y lo insultó. "Entonces póngame ese hijuep** comparendo ya, perra"

En ese momento el acompañante de la mujer, a quien identifica como María Victoria, intentaron calmarla. Sin embargo, ella continuó arremetiendo contra los policías.

"Póngamelo, pero ya, acaben con esta mierda, pero ya, estúpidos. Tres horas poniéndole un comparendo a una vieja, pues ya, les pagó su hijuep*** comparendo", agrega la mujer.

Noticias: Se conoce otro video de María Victoria burlándose de la cuarentena.