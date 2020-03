Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, declaró la medida ante la desobediencia de muchas personas. Quienes se fueron de paseo a Girardot tendrán que quedarse encerrados en hoteles y casas de recreo.

En Girardot eran largas las filas de carros que intentaban entrar al municipio de Ricaurte en la tarde noche de este jueves.

“La gente llegaba con su jetsky, con su lancha, con su bicicleta… Esto no es paseo, no son vacaciones”, recalcó el mandatario departamental al referirse al simulacro decretado por el coronavirus.

Quienes se fueron de paseo a Girardot tendrán que quedarse encerrados en hoteles y casas de recreo

Por eso, recalcó, se desplegó el Ejército en Girardot “para que, durante todos estos días, colaboren con el alcalde y la gente sepa que no puede salir, no puede ir a las piscinas, no puede ir a establecimientos de comercio, estamos en cuarentena en los 116 municipios”, dijo el mandatario a Noticias Caracol.

Cabe recalcar que los peajes de las vías departamentales están cerrados y solo se dará paso en los casos de excepción decretados.

En cuanto al retorno de estas personas, García dijo que se pondrá en contacto con la administración de Bogotá para ver qué acciones se tomarán.

También le puede interesar: