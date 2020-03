Como si no fuera con ellos, extranjeros incumplen el aislamiento preventivo obligatorio

El coronavirus no distingue de clases sociales. Puede infectar por igual a ricos y pobres, grandes y chicos, no importa su nacionalidad. Una de las mejores medidas para combatir a este enemigo silencioso es el confinamiento. Sin embargo, parece que algunos extranjeros no lo entienden así y andan como si nada.

Pasa en Bogotá, Cali y otras locaciones, donde algunos foráneos fueron descubiertos violando el aislamiento preventivo obligatorio. De hecho, más de 40 habitantes no residentes en el país han violado las medidas y expulsados del país, según datos que publica Migración Colombia.

Por ejemplo, un ciudadano francés fue descubierto haciendo compras como si nada en el norte de Bogotá. Las autoridades le avisaron que si vuelve a ser visto en la calle sin una excusa válida, será expulsado del país. Julien Raymond Pierre alquiló una habitación vía AirBNB, pero no se ha adaptado a las medidas de la Alcaldía. La información fue publicada por Caracol Radio.

Mientras tanto, en Cali se encontró a un grupo de extranjeros de fiesta, según anunciaron las autoridades de aquella ciudad. Para colmo, el grupo lo hacía en plena calle, al frente de una licorera.

Ante la infracción, el alcalde Jorge Iván Ospina advirtió qué les pasará a los extranjeros que sigan infringiendo la ley.

"Es momento de protegernos todos, de estar aislados y de respetar las normas. El irrespeto a la ley obliga la deportación", aseguró el mandatario.

