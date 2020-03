España es uno de los principales focos actuales de propagación del coronavirus. (Video) Irresponsables conductores viajan en plena cuarentena y son multados.

Los numerosos casos detectados a diario y fallecidos lo ubican como el cuarto país más afectado por el COVID-19.

El Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha decretado el estado de emergencia y establecido la cuarentena obligatoria en todo el territorio.

Sin embargo, hay quienes todavía no acatan la medida como debe ser.

En redes circularon varios videos de personas en el País Vasco que se movilizaban en sus carros a hacia Cantabria.

La comunidad autónoma de Cantabria es aledaña al País Vasco. Es un destino tradicional de los vascos para descansar en temporada de vacaciones.

Enhorabuena a la policía del país vasco (@ertzaintzaEJGV) por el control que habéis puesto hoy dirección cantabria! Solo 1500€ de multa? es poco!

Gentuza que tenían pensado ir de puente con la familia mientras los demás estamos en casa siguiendo a rajatabla las recomendaciones. pic.twitter.com/VfialgCrVY — 🏍 🏁 РІЄЯRЭ 🏁🏍 (@pierremotos) March 18, 2020

A la gente le da igual TODO, ni #EstadoDeAlarma ni leches… ¡QUE OS QUEDÉIS EN CASA! 🏠 🛣 A-8 de Bilbao destino Cantabria #QuedateEnCasa pic.twitter.com/S5IJihnCaQ — Postureo Cántabro 💢 (@Postureo_CANT) March 13, 2020

Quienes no respetaron la cuarentena no se esperaban la respuesta de las autoridades. La Ertzaintza (Policía del País Vasco)​​ estuvo atenta en las calles para multar a los que no respetaron la cuarentena.

Sin importar la celebración del puente festivo de San José, muchos conductores fueron multados con 600 euros o incluso cifras mayores.

Tanto la Ertzaintza como la Guardia Civil (Policía Nacional) apuntaron que los controles se prolongarán durante todo el fin de semana.

Desde el lunes 16 de marzo está decretado el estado de emergencia en España. Esta medida restringió la movilidad de los ciudadanos con excepciones especiales.