El participante que ganaría 'A otro nivel', según televidentes

Gracias @aotronivelco y @caracoltv por la oportunidad de poder mostrarme al mundo 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Toda mi vida he sido un soñador incansable y absolutamente todo lo que me he propuesto y he alcanzado lo he logrado bajo grandes preceptos: 1) DIOS 2) Disciplina 3) Trabajo 4) Honestidad y Sinceridad 5) Ser un ser de luz al mundo 6) Amor 7) Familia 8) Visualizar 9) Paciencia Creo en las metas cuyas bases son el esfuerzo y trabajo incansable, si tú no luchas por tus sueños quien lo hará? 💯FOCUS💯 Y claro está, todo es en el tiempo De Dios, a veces pensamos que es cuando nosotros queremos y la realidad es que es cuando Él quiere. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 😊😊😊😊😊😊😊😊😊 Dedico esta presentación a toda COLOMBIA 🇨🇴 y a mi bella BARRANQUILLA!!!!!!!! GRACIAS 💯FOCUS💯 LESSING KÉRGUELEN