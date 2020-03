¡Triste! Monos invaden calles de Tailandia luchando por comida

Monos invaden calles de Tailandia luchando por comida. Las imágenes parecen del Apocalipsis.

Es impactante ver las imágenes de las calles de Tailandia. Lucen sin gente, pero repleta de monos que luchan por encontrar comida.

Esto responde al coronavirus, que ha traído al mundo una serie de consecuencias impensadas, como esta.

Debido a la falta de turistas, que son quienes alimentan a estos animales, los monos han tenido que ingeniárselas para satisfacer su hambre.

