¿Nuevo caso Colmenares? Universitaria murió tras ser abandonada por sus amigos

La joven universitaria salió el pasado miércoles para una fiesta, pero en hechos confusos llegó con muerte cerebral a un hospital.

El pasado 4 de marzo, Ana María Castro salió de su casa para encontrarse con sus amigos. La joven universitaria iba a salir de fiesta en una discoteca de la calle 116, localidad de Usaquén. Pero en hechos confusos, nunca llegó a la zona de rumba. Fue encontrada en la calle 80 con carrera 69K, con heridas que después le provocaron la muerte.

Según la hermana de Castro, Aura Rojas, a ella la recogieron en una camioneta en la tarde del viernes. La joven, que había suspendido su semestre en la Universidad Manuela Beltrán, había sido recogida por un joven identificado como Paul Naranjo.

No se conoce qué pasó, pero la joven universitaria apareció botada en un andén de la calle 80. "La dejaron tirada en el piso casi muerta, la camioneta huyó y la Policía la encontró sangrando por la nariz, por los oídos, temblando, no respondía, con los ojos idos. Eso no es un accidente”, aseguró Rojas a Blu Radio.

Durante varias horas, la familia no tuvo conocimiento de lo que pasó con Ana María. Se sabe que hacia las 9:00 de la noche hubo comunicación fluida, incluso con una llamada perdida a Aura.

Al mediodía siguiente, una amiga de Ana María contactó a su madre, que había hecho 56 llamadas perdidas. Le dijo que un joven llamado Mateo Reyes buscaba contactarla para decirles que la universitaria había tenido un accidente.

Cuando la familia contactó con las autoridades, estos la remitieron al Hospital Simón Bolívar. Allí estaba Ana María, quien había sido llevada primero al Hospital de Engativá. Luego fue trasladada al centro médico del norte de Bogotá con muerte cerebral, y finalmente falleció.

"Ella tenía un golpe muy fuerte en el ojito izquierdo, tenía un golpe tenaz en la cabeza. Sus pertenencias estaban llenas de sangre, su ropa, su cabello. La vi entubada y se notaba que estuvo en un muy mal estado. Cuando empezamos el levantamiento del cuerpo, nos dijeron que ella tenía golpes en varias partes del cuerpo, no solamente en la cabeza", dijo Aura a Blu Radio.

Rojas aseguró que el caso de la universitaria ha tenido múltiples versiones. "Lo que más han dicho es que a ella la botaron de una camioneta. El joven que estaba con ella ha ayudado en varias cosas, como en dar su versión y fue el que llamó una ambulancia, pero cambia muchas veces las versiones", dijo.

El hecho se encuentra en investigación, pero la muerte de Ana María en extrañas circunstancias recuerda a la de Luis Andrés Colmenares. Ambos fallecieron de manera extraña, sus cuerpos fueron hallados en espacio público y habían salido de fiesta con sus compañeros de universidad en el norte de Bogotá.

La emisora aseguró que a la investigación por la muerte de la universitaria fueron vinculados Mateo Reyes, Paul Naranjo y Julián Ortegón.

Siga a Publimetro en Google News.

Le puede interesar: