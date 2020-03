Tanto el conductor como el acompañante se dieron a la fuga después de cometer el hecho. (VIDEO) Hombre prefirió prender fuego a su moto a que la inmovilizara la Policía.

Las autoridades de tránsito de la ciudad de Bucaramanga, informaron la drástica acción que decidió hacer un hombre para evitar que su moto fuera inmovilizada. Le prendió fuego en medio de la vía y ante la mirada de las autoridades.

El hecho se registró en la carrera 30 con calle 64, frente al popular parque Las Hormigas. En el lugar el conductor de la motocicleta fue detenido por las autoridades para hacer una debida inspección de los documentos.

Reportan que el hombre se negó a mostrar algún tipo de documentación a la Policía de Tránsito, y amenazó en varias ocasiones en prender llamas a la moto.

"Prefiero prenderle candela a la moto antes que ustedes se la lleven (…) No voy a presentar ningún documento y no tengo plata para sacarla de allá", comentaba el sujeto amenazando a las autoridades.

Pero las palabras del motociclista no quedaron solo en amenazas, el hombre vació el tanque de gasolina del automotor y con la ayuda de un fósforo le prendió fuego.

(VIDEO) Hombre prefirió prender fuego a su moto a que la inmovilizara la Policía.

#Bucaramanga 🎥🎞️ #NosEnvían En el sector del parque Las Hormigas un motociclista incendió su moto con el objetivo que no se la inmovilizara @transitobucara. Cabe resaltar que es lo más seguro que ese conductor no tuviera ni licencia, ni SOAT, ni técnico mecánica #QuéTalEsto pic.twitter.com/GT6yuD5OB1 — El SeñorX BGA (@elsenorxbga) March 10, 2020

"Esa moto no es mía, no me costó nada… No me importa si me meten preso", gritaba el conductor de la moto a las autoridades.

Fue necesaria la presencia del cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, para controlar el fuego que consumió por totalidad la moto.

Agentes de la Policía no lograron dar con la captura ni del conductor ni de su acompañante, ambos se dieron a la fuga después de cometer el acto.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

SIGUE NUESTRAS NOTICIAS EN GOOGLE NEWS, AQUÍ.