Así se prepara la capital para enfrentar la temporada de lluvias

La temporada de lluvias, que el martes dejó lindas postales y daños en algunos tejados, irá hasta el 15 de junio, aproximadamente.

El instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) detalló que ese día los ciudadanos reportaron en la línea 123 encharcamientos en vías y daños en techos. En total, fueron atendidos 34 incidentes por los organismos de emergencia.

Con el objetivo de mitigar los efectos del invierno y la mala disposición de basuras y escombros de algunos ciudadanos, el Distrito intensificó los trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado.

Para ello, cerca de 600 operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) y de Aguas de Bogotá están en la calles ejecutando operativos preventivos en sumideros y canales para que funcionen adecuadamente durante la temporada de lluvias. Acompañados de 30 equipos especializados y maquinaria pesada, han retirado entre enero y febrero de este año más de 35.000 toneladas de basuras y escombros.

De acuerdo con la Eaab, los operativos preventivos se concentran en puntos críticos de la ciudad donde más se arroja basura como zonas comerciales y de diversión, plazas de mercado, restaurantes y zonas de acopio de material reciclado, teniendo en cuenta que el arrojo indiscriminado de basuras es una de las causas de los taponamientos de la red, que generan encharcamientos e inundaciones.

“Tomemos conciencia, el cambio climático es una realidad, los aguaceros cada vez son más fuertes y de menos duración. No arrojemos basura a la calle, no saquemos las bolsas de basura en días donde no pasan los carros recolectores”, resaltó Nelson Valencia, gerente de servicio al cliente del Acueducto de Bogotá.

Según cifras oficiales, durante 2019 y mitad de febrero de 2020, los operarios de la entidad retiraron cerca de 148.000 toneladas de basuras de las redes de alcantarillado pluvial y de los canales de aguas lluvias. De la misma manera, se han intervenido 476 kilómetros del sistema de alcantarillado, 118.000 sumideros y se ha realizado el mantenimiento de 180 cuerpos de agua de la ciudad.

Así se prepara la capital para enfrentar la temporada de lluvias

Cortesía

No arroje basura a las calles

La Eaab hizo un llamado a los ciudadanos para mantener un buen comportamiento, evitando botar basura a las calles y entregó estas recomendaciones para mitigar el riesgo en la ciudad.