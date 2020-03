Tres policías destituidos por fleteo a un comerciante en Bogotá

El caso de fleteo a un comerciante terminó con el robo de 160 millones de pesos con una patrulla y una moto de Policía.

Tres agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá habrían sido destituidos por participar en un caso de fleteo a un comerciante en Bogotá. El caso, denunciado el pasado jueves en la noche, había provocado que el comerciante sufriera el robo de 160 millones de pesos.

Según la denuncia del comerciante, una supuesta patrulla lo persiguió cuando llegaba a su casa en el barrio Hayuelos, localidad de Fontibón. El comerciante denunció que los uniformados lo golpearon, le quitaron el celular y hasta se metieron a su apartamento donde destruyeron lo que encontraron.

Según dijo a Noticias Caracol, estaba en su vehículo cuando una patrulla lo interceptó y corroboró que tenía 160 millones de pesos. "Como a dos minutos de acá me bajaron del carro mío, me pegaron, me pasaron para otro carro con otros policías y como a media hora de acá me subieron a la patrulla y me tuvieron dando vueltas como dos horas. Me quitaron celular, cartera, todo”, narró Edison Umaña.

Supuesta patrulla de policía golpeó a comerciante y le robó 160 millones de pesos El hombre también estuvo secuentrado por un par de horas.

Este caso de fleteo a un comerciante habría tenido ya resultados en la institución. La Policía, según CM&, destituyó a al menos tres policías que habrían participado del caso. A su vez, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, aseguró que se adelanta la investigación de rigor para dar con los culpables.

