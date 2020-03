Renunció asesora de Uribe que sería con quien cuadraba el Ñeñe compra de votos

Por fin se sabe quién es la mujer que hablaba con el Ñeñe y que cuadró con el narco la compra de votos para la campaña de Ivan Duque. Renunció asesora de Uribe que hablaba con el Ñeñe por teléfono.

El senador Álvaro Uribe confirmó que fue su mano derecha en la UTL del Senado, María Claudia Daza, quien acaba de renunciar a su cargo.

"Periodista me confirma que la transcripción corresponde a 'Caya' Daza, de mi UTL, que se cotejen los audios. De parte de ella sería un abuso mayor con el presidente Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud", aseguró Uribe en su cuenta de Twitter.

la mujer venía negándolo insistentemente, pero reconoció que sí conocía al Ñeñe, pues es amiga íntima de la exreina de belleza, María Mónica Urbina, desde la infancia.

Aunque ya se había especulado sobre su nombre y que era ella quien hablaba en las conversaciones, fue el mismo Uribe el que la echó al agua.

Uribe, cada día se encuentra más cercado y más y más colaboradores terminan involucrados en 'torcidos' políticos, con lo que al senador le tocará salir a aclarar, nuevamente, de qué se tratan las conversaciones que lo involucran directamente.

Periodista me confirma Que la transcripción corresponde a Caya Daza, de mi UTL, que se cotejen los audios . De parte de ella sería un abuso mayor con el Presidente Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 9, 2020

La mujer presentó su carta de renuncia minutos después de que Uribe la lanzara al frente y esto fue lo que dijo:

"No acepto y rechazo enérgicamente que se me endilgue la autoría de una conversación que —de ser cierta— sería completamente contraria a lo que ha sido vida de servicio abnegado y leal a una persona y una causa en la que he creído con honradez, convicción y afecto", dijo Daza.

"Ante la pérdida de confianza de quien, más que mi jefe, ha sido mi mentor y amigo (Uribe) doy un paso al costado y presento mi renuncia irrevocable al cargo que he desempeñado a su lado", comenta en una carta que se hizo pública hace pocos minutos.

