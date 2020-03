(VIDEO) "Nosotros somos profesionales, taxistas honrados, trabajadores": Freddy Contreras volvió a manejar taxi

Freddy Contreras volvió a manejar taxi.

El conductor ha sido blanco de críticas tras un polémico video.

En la grabación, el hombre aseguró entre risas estar feliz por el retiro de Uber (que duró pocos días).

También, mandó a las conductoras a "lavar y planchar".

Además, dijo que los socios de la plataforma se pueden dedicar a "lavar carros" o a "barrer calles". Vea el video AQUÍ

Ante estas declaraciones, Contreras fue vetado por Taxis Libres. Debido a esto, no podrá volver a conducir ningún vehículo afiliado a la compañía.

Recientemente, el conductor volvió a protagonizar un polémico video.

Contreras aparece manejando taxi mientras realiza el la grabación.

"Lo de limosneros dejémoslo a la ilegalidad. Nosotros somos profesionales, taxistas honrados, taxistas trabajadores. Esto (la aplicación) ya es un descaro (…) nosotros somos legales, ya dejemos de agachar la cabeza por estas ratas, ya no más o es que ustedes no creen que matarse en un vehículo amarillo no es suficiente", expresa.

Incluso, lanzó una propuesta para que los usuarios dejen de utilizar las aplicaciones de movilidad, teniendo en cuenta las modificaciones al pico y placa por alerta ambiental.

"Les voy a hacer una propuesta: todos los taxistas y sus familias, descarguen las aplicaciones ilegales estos días que va a haber día sin carro y mantengamos esas aplicaciones en tarifa dinámica, porque nuestros usuarios reniegan del taxista, pero cuando la tarifa está en 40.000 o 50.000 pesos sí se acuerdan de que existe un taxi", añadió.

