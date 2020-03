América vivirá una tarde difícil ante Once Caldas y acá le damos motivos para arriesgar en su contra

América es el campeón del fútbol colombiano, pero eso no lo vuelve infalible. Atendiendo dos competencias, algunas visitas pueden ser complicadas y aprovechables para aquel que quiera ganar unos pesos apostando en su contra. En www.betjuego.co ir en contra del Diablo en su visita a Once Caldas, puede dar muchos dividendos. Acá, desde Publibet, le damos tres argumentos para arriesgar en contra de La Mechita. América vs Once Caldas.

Pronósticos Once Caldas vs América de Cali apuestas deportivas

1- Un plantel corto que atiende dos competencias

La Copa Libertadores no empezó de la mejor manera para los dirigidos por Alexandre Guimarães. La derrota ante Gremio obliga al América a sacar puntos en Santiago, cuando visite a Universidad Católica entre semana, desatendiendo la liga local. Además, las lesiones de Adrián Ramos y Luis Paz golpean más a un plantel que no parece tener riel para hacerlo de la mejor manera tanto a nivel internacional como en la liga doméstica. En www.betjuego.co, el triunfo de Once Caldas paga 1.77, una cuota nada despreciable. ¿Se anima a apostar por ella?

2- El torneo da oportunidad de recuperarse

El siempre benévolo campeonato local se definirá entre los cuatro mejores del campeonato. Llegando a la medianía del certamen, América está a un solo punto de la zona de clasificación y a tres de la punta, por lo que puede permitirse un traspié. Claro, que si usted es un hincha acérrimo de la Mechita, siga a su corazón escarlata y apueste en www.betjuego.co a favor de los Diablos quienes están pagando 5.20 por peso apostado. Si le pega estará contento por partida doble ¡Regístrese ya!

3- Once Caldas llega en alza

La irregularidad del Blanco-blanco parece haber llegado a su fin con el triunfo en el clásico del café. Su victoria ante el Deportivo Pereira llenó al plantel de moral y ahora sabe que ganándole a un América con bajas puede pelear de lleno por los puestos de clasificación. Un partido con tres o más goles tiene una cuota de 2.46 en www.betjuego.co y todo indica que será un partido con muchos goles. ¿Se anima a apostar por una goleada local?

Ahora que ya sabe lo que puede ocurrir en el evento, es tiempo de asumir el riesgo por cuenta propia. Usted también puede ser parte del juego confiando en su intuición y conocimiento.

