Campaña de lavado de manos contra el coronavirus propone Secretaría de Salud

En las estaciones de TransMilenio habrá un grupo de policías y funcionarios explicando cómo es el lavado de manos correcto.

Una de las principales formas de evitar la expansión del coronavirus y otras enfermedades virales es cuidando el lavado de manos. Muchas personas no saben cómo lavarse correctamente las manos, por lo que la Secretaría de Salud de Bogotá planteó esta propuesta. Esta se empezará a ejecutar en varias estaciones del sistema TransMilenio.

La iniciativa buscará que los bogotanos aprendan cómo deben lavarse correctamente las manos. La Secretaría de Salud no solo en este momento promueve el lavado de manos, ya que es la medida más fuerte para prevenir las infecciones. Lo que solicita en estos momentos es que se intensifique esta práctica.

El lavado de manos es fundamental para eliminar de su superficie virus, bacterias y otros microorganismos que están en ellas. Estos pudieron haber sido adquiridos, por ejemplo, al agarrar superficies posiblemente contaminadas.

El correcto lavado de manos es una de las medidas más importantes para evitar las infecciones respiratorias agudas, entre ellas el COVID-19. Por eso recorremos a esta hora puntos de alta afluencia explicándoles a los bogotanos cómo se debe realizar

Esta es la primera medida para protegerse de una infección viral. El uso de tapabocas debe hacerse únicamente cuando la persona tiene un síntoma de una enfermedad respiratoria. Si no hay síntomas, o no se está cuidando de alguien que los tenga, no se debe usar ni acaparar los tapabocas.

