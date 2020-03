Habló vendedor ambulante que reenvasaba gaseosas y así justificó su antihigienico acto.

El hombre rellenaba antihigiénicamente los envases que había recolectado. (VIDEO) Detienen a vendedor ambulante que reenvasaba gaseosas en botellas usadas.

Un repudiable acto fue captado por los habitantes de Barranquilla. Un vendedor ambulante fue grabado mientras reenvasaba antihigiénicamente las gaseosas que luego vende.

La filmación permitió ver claramente como el hombre toma los envases plásticos que previamente ha recolectado, para llenarlos con el líquido de una gaseosa de mayor tamaño, sin tener ningún tipo de precaución sanitaria.

Ahora se conoció que con la video denuncia, las autoridades capturaron al hombre y la mujer que fueron acusados de reenvasar el líquido en botellas de plástico usadas.

Las autoridades revelaron que tras la captura, el hombre fue multado y conducido a la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia Ciudadana y Justicia (UCJ). El carro en el que vendía los productos fue incautado.

En medio de la captura el hombre justificó su acto argumentando que, "los barranquilleros son muy duros y les gustan las gaseosas baratas".

"Primera vez, lo hago por la gente es muy dura, para venderla más barata, hay personas que no pagan los 3 mil pesos y me toca venderlas a dos mil pesos", argumentó el hombre del que no se ha revelado su identidad.

