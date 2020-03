Millonarios vs. Santa Fe | ¿Nada personal? Embajadores y cardenales viven el derbi

Vuelve el amor por los colores en Bogotá y no de música ligera. Lo que va a sonar este martes en el estadio El Campín son emociones, gritos y por qué no, goles. Millonarios y Santa Fe, los solistas que cada domingo entonan melodías para los más fanáticos, ahora cierran la fecha de clásicos con objetivos disímiles. El link para Ver EN VIVO Millonarios VS Santa Fe ONLINE GRATIS STREAMING AHORA Liga Betplay I-2020 lo encuentra más abajo

Los embajadores esperan que pase el temblor que está siendo para ellos esta Liga Betplay. Aunque el último partido fue una victoria para los albiazules, frente a Boyacá Chicó, la tabla los encuentra en la posición número 17. Además, suman apenas cinco puntos y están cerca del sótano.

El equipo de Alberto Gamero no ve actividad en liga desde entonces. Por Copa Sudamericana, su último antescedente fue la derrota ante Always Ready de Bolivia, en La Paz, aunque retornó a Colombia con la clasificación bajo el brazo.

Una de las dudas es saber si Wuilker Faríñez volverá o no a la titularidad. Ante Chicó, Gamero lo dejó en el banco para utilizar a los extranjeros, Juan Vargas, Diego Godoy y José Ortiz. Sin embargo, Faríñez se consagró en Bolivia, por lo que retornaría al banco.

Por otro lado, Independiente Santa Fe vive en la ciudad de la furia. Furia bien entendida, producto del frenesí que significan tres victorias al hilo y con la posibilidad de alcanzar la punta del campeonato, si consiguen una victoria en el clásico de este martes por la noche.

Desde la victoria ante Junior de Barranquilla, una noche de sábado, el conjunto cardenal no para de ganar. Los de Harold Rivera tienen 11 puntos, a tres del líder Atlético Nacional, pero ante una gran oportunidad de encaramarse a la cima del certamen.

Cuando inició el campeonato, con apenas dos puntos en tres fechas, era impensado este presente de Santa Fe. Rivera ha aprovechado estar por fuera de competencias internacionales, para ser un equipo fresco. De hecho, presiona en todos los sectores de la cancha.

Aunque no es nada personal, los clásicos Millos vs. Santa Fe disputan algo más que tres puntos y como tributo a Soda, esta noche de embajadores y cardenales puede ser entre caníbales.

Día: 3 de marzo

Hora: 7:40 p.m.

Canales: WIN Sports+ (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)