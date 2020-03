Peñalosa sacó en cara que el metro se hará gracias a él, pero no hay nada aún

En un problema se han convertido las declaraciones de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, que dijo que el metro no estará listo en 2025 y que podría tardar 10 años más en ver la luz.

La alcaldesa aseguró que las obras tardarán, pero que trabajará para que la segunda línea quede contratada.

Estas declaraciones no les cayeron muy bien a los seguidores de dos exalcaldes, que pelearon porque las cosas no podían ser así.

El senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que aún hay tiempo de modificar estas licitaciones y que se construya un metro subterráneo.

Por el lado de Enrique Peñalosa, este fue más enfático y criticó los anuncios. Aseguró que esto no se trataba de hablar, sino de hacer y que él lo había logrado.

"Hay especialistas en hablar. Hacer es más difícil. Obras Metro comienzan este año. Trenes comienzan a rodar 2026. Obras terminan: 2027 Inicio operación comercial: 2028. Lo importante es que nosotros CONTRATAMOS EL METRO. HABRÁ METRO GRACIAS A NOSOTROS. Lo demás son palabras", aseguró el exmandatario.

Las palabras de Peñalosa generaron cientos de comentarios que le dicen diversidad de cosas. También queda la duda de quién tiene la razón, en este proceso del metro de la capital colombiana.

No señor, no es gracias a ustedes porque no salió de su bolsillo, Petro 2

— Diana Lizeth Palma (@dianalizethp) March 1, 2020