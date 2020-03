¿Setién encontró su once? Elegidos los hombres para vencer al Real Madrid y acercarse al título

‘El Barça de los 1000 pases’, así conocen al equipo de Quique Setién. Luego de tres años bajos las órdenes de Ernesto Valverde, a quien siempre le criticaron que su escuadra nunca mostró identidad, la posesión regresó como filosofía del conjunto blaugrana. Aunque igualar y exponer lo mismo del famoso ‘Barça de Guardiola’ parece imposible, el nuevo estratega intenta emularlo. La alineación titular confirmada de Barcelona VS Real Madrid La Liga la encuentra más abajo

Para los enamorados del ‘tiki-taka’, esta versión culé les debe gustar. Sin embargo, la falta de profundidad también los debe desesperar. De hecho, el propio entrenador lo ha reconocido al expresar que “han dado muchos pases sin sentido”.

La imagen del Barcelona no es la mejor y las críticas no se han hecho esperar. Eso sí, la suerte parece estar de su lado. A pesar de no convencer, los resultados han respaldado. Además, coincidió con un fuerte bajón del Real Madrid.

Los diversos tropiezos del merengue, le permitieron al equipo blaugrana subirse a la parte alta de la tabla de posiciones, aunque solo con dos puntos de ventaja sobre los hombres de Zinedine Zidane. Por eso, ganar en el Bernabéu será fundamental.

Alineación titular confirmada de Barcelona VS Real Madrid La Liga

Marc-André ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Junior Firpo; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur Melo; Lionel Messi, Ansu Fati y Antoine Griezmann. (Posible alineación a la espera de confirmación)

