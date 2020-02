Video: Brutal agresión de un joven turista a adulto mayor con discapacidad

El adulto mayor fue atacado con fuerza por un joven, presuntamente hijo de un militar, por cobrar el alquiler de una finca.

Un hombre de 62 años fue agredido dentro de una casa en El Totumo, zona rural de Ibagué. El adulto mayor, quien trabaja como mayordomo de la finca de turismo y no tiene un brazo, fue golpeado brutalmente por los jóvenes que habían alquilado el inmueble para pasar un domingo.

En videos grabados por cámaras de seguridad se ve cómo un joven turista golpeó a Guillermo Cruz. Este denunció que había solicitado que le entregaran las llaves del inmueble cuando fue atacado. La agresión se habría registrado el pasado 15 de febrero.

"Me dijo que si les podía arrendar de 11 a.m. a 5 p.m. Cuando fui a recibir me dijo que ellos no se iban todavía, aunque les estaba diciendo que hicimos un contrato verbal hasta las 5 p.m. y ya iban a ser las 6 p.m.. Él me empujó y otro me puso un lazo en el cuello”, afirmó Cruz a RCN Radio.

En los videos se ve cómo el hombre fue llevado de la zona interna de la vivienda a la piscina. El agresor le pisó la cabeza y lo empujó al agua. "Me tumbaron y me cogieron a rastras hasta la piscina. Decía que me iban a ahogar y yo tenía la soga al cuello, no sé como al otro muchacho se le ablandó el corazón y me sacó", ratificó Cruz.

El adulto mayor presentó el caso ante la Fiscalía General de la Nación. Aunque presentó la denuncia por el delito de intento de homicidio, habría sido recibida como lesiones personales. El joven agresor sería hijo de un militar apostado en el Tolima.

