Lyon vs. Juventus | Coronavirus, el verdadero protagonista de este duelo de Champions

El 16 de diciembre, cuando se realizó el sorteo de los octavos, el mundo hablaba, netamente, de lo deportivo. Y es que las llaves, en general, eran llamativas. Sin embargo, el surgimiento del coronavirus y su llegada a Italia se convirtió en el punto bisagra. A partir de ahí todo cambió y las medidas no se hicieron esperar. El link para Ver EN VIVO Lyon vs Juventus GRATIS ONLINE Octavos de final Champions League Streaming Ahora lo encuentra más abajo.

En las últimas horas, el Gobierno italiano dio el visto bueno a la Federación de Fútbol Italiana para disputar los partidos a puerta cerrada. De hecho, Juventus contra Inter se jugará sin público porque Turín es una de las zonas más afectadas. Por esa razón, se creía que la hinchada de la Vecchia Signora no podría arribar a territorio francés para presenciar el compromiso contra Lyon.

No obstante, no será así. A pesar de la petición de los aficionados del Lyon, la Juventus informó en un comunicado que “las autoridades francesas y el Olympique de Lyon anunciaron que los aficionados que siguen al club podrán asistir sin problema y que ninguna restricción particular está prevista para los tifosi bianconeri”.

