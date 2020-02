Regalo para Quaden: el niño que sufrió bullying en Australia lideró equipo de rugby

Una invitación que aceptó Quaden Bayles se volvió un regalo. Quizá un bálsamo en el alma de este niño herido, acosado por sus compañeros de escuela, cuya historia dio la vuelta al mundo cuando su madre publicó un video en instagram.

En el material, Quaden, visiblemente alterado, le pedía a su madre: "dame una soga, quiero matarme", cuando ella fue a buscarlo a la escuela.

Este sábado el niño recibió un bonito regalo. Lideró la salida al terreno de los Indigenous All Stars de la Liga Nacional de Rugby. Estos, lo invitaron a estar con el equipo en su compromiso ante los Maorís de Nueva Zelanda. Quaden aceptó.

Una increíble ovación se escuchó en el estadio cuando el niño salió al campo de la mano del capitán del equipo, Latrell Mitchell. Él mismo había subido un video a las redes invitando al niño al estadio. "Te respaldamos, estamos aquí para apoyarte", había dicho y publicó la CNN.

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6

