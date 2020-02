Taxista amenazó con un cuchillo a un padre de familia por confundirlo con Uber

El conductor llevaba a su hija a estudiar, pero se convirtió en víctima del taxista que lo amenazó con un cuchillo.

Un día normal para un padre de familia se convirtió en una pesadilla luego de una agresión de un taxista. El conductor de servicio público lo amenazó con un cuchillo tras dejar a su hija en un jardín infantil. El motivo: el taxista creyó que su víctima era conductor de Uber.

Según narró el conductor a Caracol Radio, la situación se presentó en la mañana de este viernes. Los hechos ocurrieron en el barrio Floresta, sur de Bogotá. El conductor llevaba a su hija al jardín y, luego de dejarla, regresó a casa

"Se me queda una de las puertas mal cerrada, dos cuadras más adelante me bajo del vehículo y la cierro bien. En ese momento me cierra un taxista, se baja con un cuchillo y me dice que ellos van a acabar con todos los conductores de Uber. Le respondí que no sabía de qué hablaba”, manifestó Alejandro Sáenz, el hombre amenazado, a Caracol Radio.

El taxista que amenazó con un cuchillo a Sáenz estaría afiliado a la empresa Taxis Libres. Sáenz aseguró que líderes como Hugo Ospina, quien ha insistido en una "cacería" a los vehículos de Uber, ha motiviado la violencia de la que él fue víctima.

