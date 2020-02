(VIDEO) Mujer "estrato 5" humilla a extranjero y lo trata de "invasor" en Bogotá

En un video se evidencia un lamentable caso de xenofobia. Mujer humilla a venezolanos en Bogotá.

El hecho se presentó recientemente en una vía de la capital.

Según se evidencia en la grabación, una mujer arremete contra una pareja de ciudadanos venezolanos (hombre y mujer) que se encuentran en la calle vendiendo mercancía.

"¿Usted no sabe que esto es zona residencial y que aquí no se puede hacer?", expresa la agresora al inicio de la grabación.

"Ya viene la Policía para acá", responde la joven extranjera. "Sí", agrega el vendedor tratando de intervenir por su connacional.

La colombia continúa lanzando atacando a la pareja durante varios minutos, les lanza frases como "usted se tiene que largar de este país", "no me venga a decir en mi país que lo respete, hijue***; venezolano invasor, atrevido", "se me va de aquí ya, porque esto es zona residencial estrato 5. Usted no va a invadir mi espacio", "Usted está invadiendo territorios que no le corresponden", "usted se calla que usted no tiene ni voz ni voto en este país", "lárguese a su tierra. Lar-gue-se" "Yo soy colombiana y usted es veneco invasor. Lárguese de aquí, hijue***".

Video

Mujer humilla a venezolanos en Bogotá

La grabación es viral en redes sociales y ha causado indignación colectiva, pues la mayoría rechaza la agresión de la mujer.