Vecinos encontraron el cuerpo de una mujer sin ropa y en una zona poco habitada entre los barrios Galán y La Igualdad, en Bogotá. Identifican mujer hallada con signos de violencia y sin ropa en un canal de aguas de Bogotá

De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes señalaron que la víctima fue hallada con signos de violencia.

Por las marcas en su cuerpo y la forma en la que fue encontrada no se descarta que la mujer haya sido víctima de abuso sexual.

Según las primeras versiones, el cuerpo sin vida se encontraba boca abajo en un canal de aguas que divide a los dos barrios, ubicados entre las localidades de Puente Aranda y Kennedy.

Un vendedor ambulante de la avenida carrera 68 con calle tercera fue quien encontró el cadáver, según el periódico Q’Hubo Bogotá que habló con el hombre, y contó:

Q'Hubo detalló que un vendedor ambulante fue quien hizo el macabro hallazgo. "Yo estaba buscando un lugar en dónde poder orinar porque como trabajo en la calle no tengo donde hacerlo. Me acerqué al caño y me llevé una sorpresa terrible al ver que había un cuerpo en el piso. Yo me asusté, y lo que hice fue decirle a otro señor que me ayudara a ver si ella estaba con vida", mencionó.

Según las primeras versiones, la mujer fue identificada como July Valentina Gil Barrera, de 22 años, aproximadamente.