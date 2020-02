"Ellos no quieren que yo sea extraditada a Colombia": Aida Merlano

La excongresista respondió a Vicky Dávila sobre la petición de la extradición al gobierno interino de Juan Guaidó, por parte de Iván Duque.

Según la prófuga de la justicia colombiana, la realidad de la petición de extradición, es que no la quieren en la país.

"Eso da claramente un mensaje y el mensaje es contundente y es que ellos no desean que yo sea extraditada a Colombia. Si ellos desearan que yo fuera extraditada a Colombia, ellos le pidiesen mi extradición al presidente legal, legítimo, y es Nicolás Maduro. No Juan Guaidó. En ese sentido, pienso que es un absurdo político, diplomático y una vergüenza nacional de mi país hacer semejante solicitud. Más, cuando la Corte Suprema de Justicia se lo requirió al presidente y de una manera tan inadecuada. Hizo una solicitud a un presidente que no es legítimo", aseguró la exsenadora Aida Merlano.

"Podría decirte que es como si mi abuelita pudiera venir a acompañar esta entrevista", aseguró Merlano.

La respuesta de Guaidó a la petición del Gobierno sobre pedido de extradición de Aida Merlano.

Juan Guaidó respondió a la polémica petición del gobierno de Iván Duque de extraditar a la exsenadora Aida Merlano, capturada este lunes por las autoridades venezolanas, en Maracaibo.

El equipo del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Colombia reconoce como presidente interino, se comprometió a ayudar con la extradición de la excongresista.

"El Gobierno legítimo de Venezuela dará toda la colaboración posible, en el actual contexto de secuestro institucional que atraviesa nuestro país", reza un comunicado del Centro de Comunicación Nacional (CNC) de Guaidó.

Ante esa situación, se comprometieron a brindar al Gobierno de Colombia "el marco jurídico e institucional necesario para facilitar el retorno de la excongresista a su país".

Merlano escapó en octubre de 2019 de la cárcel mientras se encontraba en una cita médica en Bogotá.

En su país cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción electoral y fue arrestada en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela y capital petrolera del país, por las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).