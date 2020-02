"El nuevo fiscal es íntimo amigo de Duque": Merlano

La excongresista, en una nueva entrevista, se refirió a la elección de Francisco Barbosa. Merlano aseguró que el nuevo fiscal general es amigo de Iván Duque y por eso fue elegido.

En la entrevista con Vicky Dávila, para Semana, Aida Merlano manifestó que, de la terna presentada, Barbosa era el que más probabilidades de ganar por ser amigo del presidente.

"El actual Fiscal Francisco Barbosa es íntimo amigo de Iván Duque", señaló.

Merlano aseguró que el nuevo fiscal general es amigo de Iván Duque

La excongresista también habló sobre la petición de extradición al gobierno interino de Juan Guaidó, por parte del presidente.

Según la prófuga de la justicia, la realidad de la petición de extradición es que no la quieren en el país.

"Eso da claramente un mensaje y el mensaje es contundente y es que ellos no desean que yo sea extraditada a Colombia. Si ellos desearan que yo fuera extraditada a Colombia, ellos le pidiesen mi extradición al presidente legal, legítimo y es Nicolás Maduro. No Juan Guaidó. En ese sentido, pienso que es un absurdo político, diplomático y una vergüenza nacional de mi país hacer semejante solicitud. Más cuando la Corte Suprema de Justicia se lo requirió al presidente y de una manera tan inadecuada. Hizo una solicitud a un presidente que no es legítimo", aseguró la exsenadora.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Sigue nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: