Por fin habló Vicky Dávila sobre bochornosa pelea con Hassan

Luego del acalorado encuentro que tuvo con su colega, Vicky Dávila habla sobre bochornosa pelea con Hassan.

Dávila aprovechó su espacio en la revista Semana y escribió una columna del tema. Allí pidió disculpas por el hecho.

En el escrito Vicky dice que también quiere excusarse con Hassan Nassar, por haberse salido de casillas esta semana "nunca debí perder el control, pero me dolieron mis hijos y mi esposo, me dolió el honor que he cuidado durante 46 años de mi vida".

Dávila dice que cree que cayó en una trampa premeditada por parte del consejero de comunicaciones de Duque. Además, asegura que Nassar es un provocador.

"Yo tuve una reacción humana, inaceptable en mi papel de periodista. Él decidió atacarme de manera muy baja con información privilegiada que misteriosa y convenientemente le llegó a sus manos" añadió.

Además, Vicky dice que en lugar de responder a las preguntas que ella le hizo sobre la utilización del avión presidencial, decidió atacarla.

Para Vicky la reacción que tuvo Hassan con ella no la hubiera tenido con periodistas como Julios Sánchez Cristo ni Nestor Morales.

"A no ser que la nueva estrategia del Gobierno Duque sea callar al periodista que se atreva a criticarlos con chantajes derivados de asuntos personales, logrados con inteligencia muy rápida y verificaciones, antes de cada entrevista. A cuántos les tendrán guardados de verdad. Grave y peligroso", aseveró.

De igual manera, se defendió de la lluvia de críticas que le han caído por parte de colegas, que manifiestan que lo ocurrido en los micrófonos de su programa en un claro ejemplo de que el periodismo murió.

"Me sorprende por ejemplo la pila Camila Zuluaga, quien llegó al espacio de Blu, al mediodía, a replicar el modelo que yo implementé en La W y ahora está adolorida y sufriendo por el periodismo que yo hago", señaló.

Asimismo le envío un mensaje a Zuluaga donde le dice que sería bueno que invirtiera esa energía en crear algo propio y que la conecte con la gente.

