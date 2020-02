Conductor de 'app' golpeó a funcionaria del gobierno de Duque

La periodista Yohana Cabrera, que se desempeña como trabajadora en el Ministerio de Vivienda del Gobierno de Iván Duque, fue víctima de una agresión de un conductor.

El conductor de la aplicación InDriver, enfureció con la pasajera que entregó su relato a Pulzo.com, que aseguró que su recorrido inició en horas de la mañana, desde Galerías en Bogotá, hasta el barrio Teusaquillo.

“Al momento de llegar a la 45 con Caracas, el señor se estacionó en el sentido norte–sur, por lo que yo le dije que necesitaba que me dejara sentido sur-norte. Entonces, de una se enfureció y me dijo: ‘Hijueputa, usted me hace perder el tiempo. Si usted no sabía dónde quedaba el sitio, para qué se pone a decirme’. Entonces, yo le dije que había puesto la dirección en la aplicación y se puso a decir más groserías”, comentó la funcionaria.

La mujer asegura que inició a grabar, al escuchar las groserías y que esto terminó por enfurecer al hombre que intentó golpearla y tumbó el celular de la periodista.

Conductor: “Hubiera dicho: ‘Listo no sé llegar’. Entonces, yo me ubico. Yo confiado que usted sabía llegar”.

Cabrera: “Para eso uno toma este servicio, señor”.

Conductor: “Entonces, no lo vuelva a tomar. Yo no necesito de esto. ¿Usted cree que es que yo vivo de esto?”.

Cabrera: “No sé, señor. Y no tengo por qué juzgarlo si trabaja o no en esto”.

Según la mujer, denunció en la Secretaría de Movilidad, pero la respuesta no la satisfizo, pues como es una app ilegal de transporte, no podían hacer nada.