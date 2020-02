Técnico reconoció que aceptó cargos por acosó sexual a jóvenes futbolistas para bajar la pena

¿Está fallando la justicia colombiana al aceptar este tipo de preacuerdos? Técnico que acosó sexualmente a jóvenes futbolistas aceptó cargos, pero en una entrevista dijo que fue para bajar la pena.

Didier Alfonso Luna, extécnico de selección sub-17 de fútbol femenino. Él aceptó aceptó el delito de acoso sexual y presentó excusas públicas a la víctima.

Técnico que acosó sexualmente a jóvenes futbolistas aceptó cargos,

Declararse culpable fue parte de un preacuerdo entre la Fiscalía y el extécnico. Sin embargo, horas más tarde dijo que todo se trató de una estrategia y se declaró inocente.

En entrevista con Blu Radio, el acusado dijo:

"Se da la aceptación de los cargos que me dice el juez para que se pueda dar el preacuerdo. Yo nunca cometí esas cosas de las cuales me acusan. Simplemente acepté la contrapropuesta que me envió la señora".

Luego indicó que "le expresé mis disculpas si en algún momento la ofendí u ofendí a las personas mencionadas. En ningún momento lo hice con ese propósito".

