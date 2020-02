Secretaría encontró fármacos vencidos y plagas en droguerías Cruz Verde

Una revisión de la Secretaría de Salud a las droguerías Cruz Verde encontró serios problemas tras el caso de confusión con tramadol.

El caso de una madre que le dio por accidente tramadol en vez de albendazol a sus hijos provocó una terrible emergencia. La situación se presentó en una sede de la cadena de droguerías Cruz Verde. Una investigación de la Secretaría de Salud detectó serias irregularidades en los establecimientos de la cadena.

Entre estas irregularidades, según W Radio, se encontraron incumplimientos a las normas sanitarias. Entre las fallas detectadas hubo presencia de plagas, tenencia de productos vencidos, inadecuadas condiciones de almacenamiento de los medicamentos, comercialización de farmacéuticos sin registro sanitario o venta de medicamentos de uso institucional.

También se encontraron áreas de inyectología con un mal manejo de residuos y personal que inyecta sin idoneidad para esta labor. Por otra parte, se identificaron deficiencias de infraestructura y procedimientos de limpieza en las áreas.

Según datos divulgados por la emisora, el 15% de las droguerías en Bogotá no cumplen los requisitos sanitarios exigidos. El 33%, 1447 droguerías, obtuvieron un concepto sanitario favorable. El 51,3% debe corregir aspectos no críticos o que no atentan contra la salud pública.

Droguerías Cruz Verde aseguró a la emisora que ninguno de sus establecimientos a nivel nacional fue objeto de una medida sanitaria. Negó que se hubieran encontrado plagas ni productos sin registro sanitario. Según la cadena, todos sus farmacéuticos son comprados directamente a laboratorios fabricantes e importadores.

Siga a Publimetro en Google News.

Le puede interesar: