TransMilenio recibió un marcado aumento de usuarios en el Día sin carro

El sistema tuvo un aumento marcado de usuarios en el Día sin carro, pero no tanto como el Sitp zonal.

Bogotá tiene una nueva jornada del Día sin carro y sin moto este jueves. Para mover a las personas que se bajaron de 1.8 millones de carros y 469.000 motos, TransMilenio debió recibir un aumento marcado de usuarios en el Día sin carro. Este aumento, a pesar de algunos traspiés, fue recibido de manera aceptable.

En la hora pico, varios usuarios denunciaron problemas en el ingreso a TransMilenio. Estaciones como los portales Sur, Américas, Suba y la estación Alcalá (troncal Norte) sufrieron serias congestiones. En estos puntos se notó un gran número de pasajeros que se tuvieron que bajar de sus carros y motos.

Día sin carro y no llegan buses, y el único que esta, ni se mueve. Esto es en Suba 😠 pic.twitter.com/PhlxO2dIzS

El portal del sur está muy lleno, no envían la ruta M47 y ya no caben las personas en la plataforma, además solo envían buses de retomando servicio no agilizan las rutas y las frecuencias son de más de cinco minutos 😑😠😖

— yeimyalexa (@alexadi_Dios) February 6, 2020