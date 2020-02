Revelan imágenes de ladrones abatidos en Bogotá cuando estaban vivos.

Los últimos registros en video de los delincuentes abatidos en el norte de Bogotá datan de una audiencia realizada en diciembre pasado.

Se trata de Arley Murcia Moreno y Óscar Garavito Monrroy, quienes el 15 de diciembre de 2019 fueron detenidos por el delito de receptación.

Ese mismo día los delincuentes quedaron en libertad, dado que la juez del caso, dijo que hubo irregularidades en la captura.

Lo extraño del caso es que los bandidos eran acusados de robar un vehículo, si embargo, no fueron juzgados por hurto sino por el delito de receptación.

"Cuando tres sujetos me abordaron abriendo las puertas e ingresaron al vehículo y me intimidaron con un arma de fuego tipo revolver, y me obligaron a conducir hacia la autopista sentido sur, hasta la 170. Me amenazaron con pegarme un tiro si no obedecía", expresa el relato de la víctima.

Video

Revelan imágenes de ladrones abatidos en Bogotá cuando estaban vivos

La imágenes fueron difundidas por NotiCentro 1 CM&.

Revelan imágenes de ladrones abatidos en Bogotá cuando estaban vivos

Los tres ladrones abatidos (José Arley Murcia Moreno, Óscar Leonel Garavito Monroy y Edison Cruz Torres) juntan más de 20 registros y antecedentes por suplantación de autoridad, hurto, porte ilegal de armas y receptación.