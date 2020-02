Una nueva discusión en Twitter surgió por temas religiosos y políticos. Por Jesucristo se pelearon José Ordoñez y Margarita Rosa de Francisco.

Un reciente mensaje de la actriz provocó la reacción de cientos de personas. Pero entre las que llamó la atención está la del humorista José Ordóñez.

El pasado martes Margarita Risa dijo en su cuenta de Twitter: “Yo no sé por qué tanto facho es fanático de Jesucristo, el más mamerto de todos. El mamerto de los cielos”.

El mensaje le causó gracia a muchos tuiteros. De hecho, las cuentas de ‘María’, ‘Jesús’, ‘Dios’ y hasta ‘Lucifer’ respondieron.

Pero a otros les ofendió el mensaje.

“Muy atrevida al emitir esa opinión. Estamos en un país libre de pensar, creer en quien nos dé la gana. Le indigna cuando le escriben temas alusivas a su vida personal entonces respete las creencias ajenas”, dijo @martik1214.

Uno de esos fue el humorista colombiano.

Y aunque la actriz no le respondió directamente, otros sí lo hicieron.

"Ay amigo Ordóñez!!! Por favor… @Margaritarosadf no dijo nada en contra del cristianismo. Me extraña que toque explicárselo. Ella está criticando a tanto fariseo que dice creer en Jesús, pero es feliz oprimiendo o apoyando la opresión a un pueblo que clama por un gobierno justo", dijo @Busca_Idiotas.

Más tarde, Margarita Rosa publicó otros dos mensajes:

Indignados de bien: ofenderse es una opción cobarde. Deberían alegrarse de no pensar como yo. A mí no me ofenden las barbaridades que me dicen algunos por acá. Al contrario. Sus “principios” me parecen muy divertidos.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 5, 2020