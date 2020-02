El criticado experimento de la Alcaldía de Bogotá con el espacio en las vías

En medio del Día sin carro, la Alcaldía realizó un experimento para mostrar el espacio en las vías que ocupan distintos medios de transporte.

La jornada de Día sin carro en Bogotá fue un espacio para reflexionar sobre el uso del vehículo particular. Miles de bogotanos se bajaron de sus carros particulares para subirse a la bicicleta, la patineta o TransMilenio. Este hecho causó que la Alcaldía aprovechara para mostrar el espacio en las vías que ocupan estos modos.

El experimento fue hecho a la altura de la Avenida El Dorado con Gran Estación. Allí, 250 personas mostraron el espacio que ocupan moviéndose en distintos medios de transporte. Mientras una fila que representa 250 automóviles se extendió por más de un kilómetro, el mismo grupo de ciclistas ocupó poco menos de una cuadra.

250 personas fueron mostradas en el espacio que ocuparían en un bus biarticulado de TransMilenio. De hecho, al lado se parqueó uno de estos vehículos, demostrando la falta de espacio.

Además, se destacaron las emisiones que producen estos medios de transporte. Mientras las bicicletas no emiten CO2 por quema de combustibles fósiles, el bus de TransMilenio emitiría algún valor de gases. Entre tanto, los vehículos particulares emitirían un gran número de gases invernadero.

A pesar del entusiasmo de la alcaldesa Claudia López, el expermiento fue muy criticado. El espacio en las vías, sobre todo en TransMilenio, fue criticado. En especial, la congestión dentro del sistema fue criticada, así como la contaminación de los buses.

Viajar como salchicha o cómo lata de sardinas, bien ilustrado, ¿día de no carro y moto, o día de transmilenio?, Falta mucho para que haya un modelo de transporte digno y eficiente.

Señora alcaldesa. Un día cm hoy serviría muchísimo para detener, multar y quitar todos esos buses y camiones chimeneas q tienen envenenada la atmósfera de la ciudad. Mire la nube de smog q estos genera en un día en el q el 80% de los vehículos particulares no pueden transitar

Muy mal transmilenio hoy después de la hora pico!!! No pasaban las rutas con la misma frecuencia de todos los días!!!! Tuvimos que esperar eternidades!!!! No es justo para los que utilizamos este transporte en horas no pico!!!

