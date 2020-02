Alerta ambiental en Bogotá para disminuir la contaminación

La alerta ambiental en Bogotá y Soacha busca reducir la exposición de la ciudad a materiales particulados.

Las secretarías de Salud, Ambiente y Movilidad anunciaron la presentación de una alerta ambiental en Bogotá. Esta alerta amarilla se debe a la gran cantidad de materiales particulados (PM 2.5) en el ambiente.

A pesar del día sin carro, la situación climática en Bogotá ha sido muy negativa. Las fuertes temperaturas han provocado una inversión climática que ha concentrado la contaminación en Bogotá. La falta de lluvia tampoco ha permitido reducir estos niveles.

Además, fuentes como incendios forestales y quemas en Sumapaz y la Orinoquía se han concentrado en Bogotá. Esto ha hecho que en varias estaciones se supere los niveles de PM 2.5 de manera nociva para la salud. A pesar del Día sin carro, los niveles de contaminación no han bajado notoriamente.

La alerta ambiental en Bogotá fue declarada para zonas de las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar y Bosa. También habrá alerta y restricción en Soacha.

El área de alerta ambiental en Bogotá se encuentra delimitada por la avenida La Esperanza, Avenida Ciudad de Cali, Avenida El Dorado, Avenida NQS, Avenida Jorge Gaitán Cortés, Avenida Boyacá, límite urbano de Ciudad Bolívar y límite con Soacha y Mosquera.

Las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 10:00 pm hasta las 11:59 am del día siguiente.

Tampoco podrá transitar el transporte de carga de más de 10 años de antigüedad en el polígono. Las restricciones se mantienen entre las 5:00 am y 11:59 am, así como de 5:00 pm a 10:00 pm. En Soacha se aplicará la restricción de transporte de carga entre 4:00 am y 10:00 am, además de 5:00 pm a 10:00 pm.

La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, destacó que la alerta ambiental en Bogotá busca evitar que haya mayores riesgos. También se busca evitar que haya necesidad de medidas extremas como pico y placa en el fin de semana.

Siga a Publimetro en Google News.

Le puede interesar: