Aida Merlano denunció que fue abusada por orden de un reconocido empresario

La excongresista pidió una audiencia pública con periodistas en Caracas para hablar del Gobierno de Colombia. Aida Merlano denunció que fue abusada por orden de congresista de Cambio Radical.

Durante la audiencia, dijo:

"El gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo. Me iban a asesinar y a enterrar en una finca en Valledupar".

“Quiero que los periodistas que hoy están aquí, le pregunten a Duque, por qué razón luego de 4 días de mi fuga quiso cobrar una recompensa por $50 millones y luego por $200 millones”.

"Estoy abierta a denunciar toda la corrupción que hay en Colombia a través de los medios de comunicación".

"Fui testigo de altas sumas de dinero entregadas en las campañas presidenciales, como la de Álvaro Uribe".

"Si algo me pasa a mi o a mi familia quio que sepan que el culpable es Álvaro Uribe Vélez y la familia Char".

La excongresista asegura que su fuga fue organizada por la familia Gerlein, por la familia Char.

Pero indicó que fue abusada por órdenes de Julio Gerlein y Arturo Char, senador de Cambio Radical.

Aida Merlano denunció que fue abusada por orden de congresista de Cambio Radical.

Dijo que tras su fuga estuvo “secuestrada y abusada en una finca de Valledupar”, por órdenes de Jorge Gerlein del Partido Conservador y Arturo Char del partido Cambio Radical, los mismos que dirigen dos de los clanes políticos más poderosos del Caribe colombiano. #AídaMerlano. https://t.co/a2oHzg889q pic.twitter.com/KbiVzHmcMI — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) February 6, 2020

