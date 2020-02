"Este caso se sale de todo contexto": abogado que lloró en audiencia de padrastro que asesinó bebé

Abogado que lloró en audiencia de padrastro que asesinó bebé habló sobre el caso.

La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada. Sin ningún arrepentimiento aceptó fríamente su responsabilidad.

"No entiendo cómo usted tiene la capacidad para que desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, de golpe en golpe, acabe con la vida de un menor", aseguró el juez.

Incluso, mencionó que el acusado, identificado como Óscar Eduardo Orjuela Pinzón, de 19 años, es prácticamente un segundo Luis Alfredo Garavito:"el juicio de probabilidad y de prevención es tan alto como en el caso de un hombre que acabó con la vida de 147 niños, usted está muy parecido a él".

Visiblemente afectado, el juez no pudo contener las lágrimas, y puntualizó: "no me imagino las cosas que tuvo que haber sufrido ese pobre niño. Y créame que si me conmueve a mí que llevo más de 10 años, cómo serán las otras personas".

El defensor de oficio del sindicado, Javier Vaquero, también rompió en llanto y tuvo que tomar agua para continuar la diligencia.

Todos en la sala quedaron impactados. El niño sufrió golpes y torturas que quedaron registradas en hematomas, abrasiones, quemaduras y fracturas, desde el cerebro hasta los pies. Presentaba cerca de 44 hedidas en todo el cuerpo.

Abogado que lloró en audiencia de padrastro que asesinó bebé habló sobre el cas

"Desde el día lunes hasta el día sábado este menor (recibió) torturas, fue quemado, fue golpeado, lo llevaban al jardín sin comer, todas estas lesiones. Tenía lesiones en la lengua, en los genitales. Naturalmente no pude evitar y ponerme en los pies o en el cuerpo, en la humanidad de ese menor", contó Baquero a Noticias Caracol.

"En ejercicio de mi labor profesional he tenido muchos casos, naturalmente ejerzo la defensa, pero este caso se sale de todo contexto y va más allá de la humanidad de cualquier persona", admite.