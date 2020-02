‘El trabajo por horas ya existe’: Iván Duque

La polémica desatada por los comentarios y revelaciones de la ministra Alicia Arango sobre la reforma pensional, tuvo un público muy indignado que fue el de ingenieros de sistemas que sintieron que demeritaban sus labores.

Sucedió cuando la ministra dijo que "las empresas tienen que cambiar su forma de contratar. Esto es muy polémico, pero cuando uno no cambia y el mundo va cambiando, el mundo no lo espera a uno. Contrato por horas, teletrabajo, por días. Por ejemplo: a un ingeniero de sistemas no lo necesitas todo el día en una oficina, solo dos horas".

Pues el presidente Iván Duque, que salió en apoyo de la ministra de Trabajo que pasará al Interior, aclaró que no hay una fijación con una profesión u otra.

Muchos fueron los comentarios de ingenieros de sistemas que se sintieron atacados por el Gobierno y por esta razón, el presidente quiso aclarar que la ministra no debió hablar de una profesión en general.

El trabajo por horas ya existe

“Algunos salen a atacar ‘ay es que la ministra habló de los ingenieros’. La ministra pudo tener un ejemplo, puede que el ejemplo no haya sido el ejemplo que cubra más lo escenarios generales, ella no lo hizo para referirse a una profesión en específico ni para demeritar ninguna profesión en específico. Ella lo que estaba realmente planteando es el reto que tenemos en Colombia y es generar empleos formales”, dijo.

En ese contexto, el mandatario señaló que el país debe mirar cómo se formalizan y cómo se les garantiza cobertura en seguridad social a las personas que trabajan por horas.

“Tenemos que buscar cómo generamos más empleo y empleos dignos en el país. A las personas que trabajan por horas, porque el trabajo por horas existe en Colombia, debemos mirar cómo las insertamos formalmente en el mercado laboral, y que puedan tener un horizonte de protección para la vejez. Eso es lo que nosotros hemos planteado”, resaltó.

Reforma pensional

Luego, se refirió a la reforma a la estructura del sistema de la protección a la vejez, que también había anunciado Arango el pasado domingo y que, para varios sectores políticos, no es más que una reforma pensional. Sin embargo, Duque aseguró que esta propuesta primero será discutida con trabajadores y empresarios.

“El país debe avanzar hacia un sistema de protección integral para la vejez, que parta, primero, del aumento de la cobertura y del ingreso para la mayor cantidad de los colombianos, y segundo, hacerlo con Equidad, de tal manera que los recursos de los subsidios se vayan para las personas más necesitadas”.

Para Duque, en Colombia hay personas que están llegando a la vejez sin ningún tipo de ingreso ni de ahorro pensional, lo cual “termina incubando pobreza de largo plazo”, razón por la que es necesario avanzar en la protección de los más necesitados.

Finalmente, reiteró que el gran “reto es generar empleos formales” y que, con ese propósito, el Gobierno ha sacado adelante las medidas que les han permitido a las pequeñas y medianas empresas reducir la carga de tributación, a cambio de la generación de más inversión y, consecuentemente, de más puestos de trabajo formal.

