Estefany Ortega Zavala tenía 27 años. Sicarios asesinan en Venezuela a colombiana que se dedicaba al narcotráfico.

La madre contó la historia de esta joven que desde los 13 años se fue de su casa.

“A mi hija le gustaban los lujos y las discotecas. Siempre le pedí que dejara esa vida, que se saliera de eso, pero nunca me escuchó”, dijo Nellys Zavala, madre de la joven, a El Pregonar.

El crimen ocurrió en la madrugada del pasado domingo cuando ella salía de un bar en Maracaibo, Venezuela.

Al parecer, dos hombres armados que iban en una motocicleta la atacaron. Uno de ellos se bajó de la moto y le disparó en el cuello, causándole la muerte de inmediato.

La madre de la joven, al enterarse de su muerte, no pudo contener su tristeza. Dijo al diario que ella no tenía una buena relación con su hija. Esto, por intentar aconsejarla de que se alejara de la vida que llevaba.

“Desde los 13 años andaba en malos pasos”, manifestó.

Luego agregó que ella “siempre la regañaba y por eso ella se iba de la casa y se quedaba con sus amigas, casi ni la veía. Le preguntaba por sus compañeras y ella me decía: No me digas nada y se iba”.

