Juez y abogado lloraron por el desgarrador caso de padrastro que mató a un bebé

El caso del padrastro que mató a un bebé después de torturarlo ha causado reacciones muy fuertes en el país.

El país se ha escandalizado por el vergonzoso caso de un padrastro que mató a un bebé de 22 meses en Bogotá. El caso ocurrió la pasada semana. El victimario, de 19 años de edad, fue imputado este fin de semana.

En medio de la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso narró lo ocurrido. Destacó cómo el acusado, identificado como Óscar Eduardo Orjuela, habría abusado sexualmente, golpeado y maltratado a su hijastro hasta provocarle la muerte.

"La verdad no entiendo cómo usted tiene la capacidad para desde el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, de golpe en golpe, acabar con la vida de un menor”, le dijo el juez del caso a Orjuela. Hasta el mismo abogado defensor del acusado rompió en lágrimas.

"No me imagino las demás cosas que habrá tenido que sufrir ese pobre niño a su merced. De verdad que a veces estos casos son muy difíciles; créame que si me conmueve a mí, que llevo más de diez aquí, no entiendo como podría ser…pobre víctima”, dijo el togado.

La gravedad de las evidencias hizo que no se presentaran en su totalidad los resultados de los exámenes de Medicina Legal. Orjuela deberá responder por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada. El juez comparó al padrastro que mató a un bebé con el abusador serial de menores Luis Alfredo Garavito.

