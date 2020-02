Identifican a colombiana que falleció en tiroteo en bus en Los Ángeles

View this post on Instagram

Lurvis Elena Vence Jiménez, así fue identificada la mujer que murió en los Estados Unidos cuando se transportaban en un autobús de la empresa Greyhound que se dirigía de Los Ángeles a San Francisco y en donde 5 pasajeros más resultaron heridos. Conocida la balacera, solo se confirmó la muerte de una colombiana, nacida en El municipio de El Molino, identificada como Lurvis Elena Vence Jiménez, de unos cincuenta años de edad . El tiroteo dentro del automotor en el que viajaban 40 personas según versiones tuvo lugar en el área de Grapevine, en la Interestatal 5 cerca de Fort Tejon Road.