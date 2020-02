Rionegro Águilas vs. Santa Fe: los leones van por su primera victoria en la Liga BetPlay

Complicado inicio para los conjuntos capitalinos. Millonarios acumula dos empates y una derrota. Asimismo, La Equidad está en al fondo de la tabla producto de un empate y dos derrotas. Por último, Santa Fe igualó ante Once Caldas y Envigado y no sabe lo que es ganar. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Rionegro Águilas VS Independiente Santa Fe ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga BetPlay I-2020)

El rendimiento del conjunto cardenal ha dado de qué hablar. A pesar de no haber perdido, aún no convencen del todo. De hecho, se espera mucho más, teniendo en cuenta que le dieron continuidad al proceso de Harold River y que cerraron de gran manera el anterior semestre.

En esta ocasión, los leones visitarán a Rionegro Águilas en el estadio Alberto Grisales. Los dirigidos por Francesco Stifano no pueden ceder más terreno. Y es que, si bien están a 20 puntos de la zona roja, el descenso es un tema que no deben descuidar y estar bien atentos.

Es así como, de seguro, se verá un partido bastante intenso. Ambos clubes llegan con la necesidad de sumar de a tres y escalar en la tabla de posiciones.

Ver EN VIVO Rionegro Águilas VS Independiente Santa Fe ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga BetPlay I-2020

Día: 3 de febrero

Hora: 6:00 p.m.

Canales: WIN Sports+ (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)