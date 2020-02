El humorista costeño no se quedó callado y se quejó de la condición laboral. El sueldo chiquitico que se ganaba El Hombre Caimán en el canal Caracol.

El famoso comediante ha dado de qué hablar debido a s salida del canal y haber quedado sin empleo.

Después de afrontar esa situación y haber conseguido empleo en TeleCaribe en un reality, Álvaro Lemmon decidió contar su descontento con el canal.

"No alcanza el sueldo. ¿Para qué sirven 4 o 5 millones de pesos? Eso no me alcanzaba para nada", dijo Álvaro a Lo Se Todo.

Además, también respondió a las críticas que tuvo en las que indicaban que no había ahorrado durante toda su carrera.

"Tengo dos hijos que están estudiando en la universidad (…) Qué voy a ahorrar yo con un sueldo tan chiquitico", agregó.

El sueldo chiquitico que se ganaba El Hombre Caimán en el canal Caracol era entre 4 y 5 millones de pesos.

Su nuevo empleo

Ahora, luego de que muchos medios replicaran el llamado de auxilio del humorista, Canal TeleCaribe se hizo cargo.

A través de sus redes sociales, el canal anunció que Lemmon trabajaría con ellos en el reality La fórmula del humor.

"¿Y creían que íbamos a dejar a esta joya del humor caribe sin empleo? @ elhombrecaiman regresa @ CanalTelecaribe para ser jurado de # LaFórmulaDelHumor , en su GRAN ESTRENO este miércoles de ceniza, 26 de febrero, a las 9:00 PM".

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.

También le puede interesar